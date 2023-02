Polizei Bielefeld

POL-BI: Handtasche aus Fußraum aufgehoben - Unfall

Bielefeld (ots)

Bielefeld- Ummeln-

Am Dienstagmorgen, 14.02.2023, kam eine PKW-Fahrerin von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Gegen 08:10 Uhr befuhr eine 18-jährige Bielefelderin mit ihrem Mini den Paderweg in Richtung Kuhweg. Während der Fahrt griff sie in den Fußraum, um ihre Handtasche aufzuheben. Dabei kam der Mini von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die Airbags lösten aus und verletzten die Bielefelderin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 12000 Euro.

Die Polizei erinnert: Denken Sie an Ihre sowie die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer! Jede Unaufmerksamkeit erhöht die Reaktionszeit und den anschließenden Bremsweg! Schon ein kurzer Blick von der Straße kann dazu führen, dass der Fahrer nicht rechtzeitig reagieren kann.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell