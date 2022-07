Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Tür aufgedrückt und nach Beute gesucht

Wer hat etwas beobachtet?

Weiterstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (12.7.) und Donnerstag (14.7.) hat ein noch unbekannter Täter sich Zugang zu einer Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen betrat der ungebetene Besucher das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses über den Hinterhof und durchsuchte, nachdem er die Wohnungstür aufgedrückt hatte, die Räume. Nach derzeitigen Stand wurde nichts entwendet. Die Darmstädter Kripo (21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell