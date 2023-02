Polizei Bielefeld

POL-BI: Männlicher Unfallzeuge gesucht: 10.000 Euro Schaden

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Das Verkehrskommissariat 1 sucht einen männlichen Zeugen, der einen Pkw-Unfall am Montagabend, 06.02.2023, auf der Bodelschwinghstraße beobachtete haben soll. Im Kurvenbereich in Höhe Am Lamberg waren ein VW Golf und ein Toyota Europe kollidiert. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen.

Gegen 20:15 Uhr befuhr ein 48-jähriger Bielefelder mit einem VW Golf die Bodelschwinghstraße in Richtung Brackwede. Zeitgleich fuhr ein 52-jähriger Mann aus Bielefeld mit einem Toyota Yaris auf der Bodelschwinghstraße in Richtung Osningstraße. Im Kurvenbereich, in Höhe Am Lamberg, kollidierten die zwei Fahrzeuge, aus bislang ungeklärter Ursache.

Der Toyotafahrer beschuldigte den Golffahrer, auf seine Fahrspur geraten zu sein. Der Golffahrer konnte sich nicht an den Unfall erinnern.

Zwei Ersthelferinnen teilten den Beamten vor Ort mit, dass ein Mann den Unfallort verlassen hätte, der angab, die Kollision beobachtet zu haben.

Beide Pkw-Fahrer wurden aufgrund ihrer schweren Verletzungen vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden durch die Kollision schwer beschädigt und abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Der gesuchte Unfallzeuge wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariat zu melden, um seine Beobachtungen zu Protokoll zu geben. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte ebenfalls bei der Polizei mit Hinweisen unter der 0521/545-0.

