POL-BI: Unfallflucht auf der Talbrückenstraße

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Beamte des Verkehrskommissariats 1 suchen den Fahrer eines weißen Mercedes, der am Samstagmorgen, 11.02.2023, einen Unfall verursacht haben soll.

Ein 20-jähriger Bielefelder berichtete den Polizeibeamten noch am Unfallort, dass er gegen 06:30 Uhr mit einem grünen VW Golf auf der Talbrückenstraße in Richtung Engersche Straße gefahren sei. Um einem entgegenkommenden LKW Platz zu machen hielt er am rechten Fahrbahnrand. Laut seiner Schilderung habe sich in diesem Moment eine weiße Mercedes Limousine neueren Baujahres mit Bielefelder Kennzeichen von hinten genährt und es sei zu einem Aufprall gekommen.

Anschließend sei der Fahrer vom Unfallort geflüchtet.

Die Polizisten konnten vor Ort keine Beschädigungen am Golf feststellen. Der 20-Jährige klagte jedoch über Schmerzen und wurde von Rettungskräften versorgt.

Der Fahrer des Mercedes sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

