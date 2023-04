Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: 80-jähriger Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Wallenhorst (ots)

Am Freitagmittag befuhr ein 80-jähriger Mann aus Wallenhorst gegen 11:30 Uhr den Radweg an der "Wittekindstraße" in Richtung "Kettler Straße". Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 80-Jährige alleinbeteiligt von seinem Fahrrad und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr kann derzeitig nicht ausgeschlossen werden. Der Radfahrer wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

