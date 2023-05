POL-OS: Georgsmarienhütte: Komplettdiebstahl eines Pkw

Bramsche (ots) - In der Zeit von Samstagmorgen (09:00 Uhr) bis Sonntagabend (18:30 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus "Am Wickelsberg". Die Täter entwendeten Schmuck und machten sich anschließend aus dem Staub. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bramsche unter 05461/94530. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Kim ...

mehr