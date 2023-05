Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Randalierer griff Autofahrer und Polizistin an

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, erreichten die Leitstelle der Polizei mehrere Notrufe aus dem Stadtteil Schinkel. Zeugen meldeten einen aggressiven Mann, der in der "Schwanenburgstraße" zahlreiche parkende Fahrzeuge beschädigte und wahllos Beleidigungen umherschrie. Als ein Fahrzeug an dem Randalierer vorbeifuhr, riss der Mann die Fahrertür auf und versuchte den 25-jährigen Insassen mit Faustschlägen zu verletzen. Glücklicherweise blieb dieses Vorhaben ohne Erfolg. Es folgten weitere Beleidigungen, ehe der aggressive Mann bei Eintreffen der ersten Funkstreife die Flucht ergriff. Eine 25-jährige Polizisten folgte dem Flüchtigen und konnte diesen zu Fuß stellen. Dabei beleidigte und bedrohte der Randalierer die Beamtin und versuchte diese anzugreifen. Als weitere Polizeibeamte eintrafen, gelang es schließlich den Mann zu fixieren. Hierbei trat der Randalierer gegen das Bein der Polizistin und verletzte diese leicht. Die 25-Jährige blieb weiter dienstfähig. Ein Alkoholtest bei dem aggressiven Mann ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde dem 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er in eine Osnabrücker Klinik gebracht. Insgesamt leitete die Polizei neun Strafverfahren gegen den Mann aus Osnabrück ein.

