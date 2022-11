POL-ST: Rheine, Neuenkirchen, Polizei sucht Eigentümer von zwei sichergestellten Fahrrädern

Steinfurt (ots) - Am Dienstag (08.11.2022) ist in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 14.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Schmedehausen-Domhof eingebrochen worden. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Sämtliche Räume, Schränke und Kommoden wurden nach Diebesgut durchsucht. Ersten Angaben zufolge wurde Goldschmuck und eine Spiegelreflexkamera entwendet. Die ...

mehr