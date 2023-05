Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung in der "Schützenstraße"

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde ein 24-jähriger Osnabrücker Opfer einer räuberischen Erpressung. Der junge Mann blieb unverletzt, drei Täter raubten ihm jedoch eine dreistellige Summe Bargeld. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. Diese ereignete sich gegen 3.40 Uhr in der "Schützenstraße." Der 24-Jährige befand sich auf dem Heimweg, als er in Höhe der Kirche "Heilig Kreuz" plötzlich von drei Gestalten mit einer Waffe und einem Messer bedroht wurde. Die Fremden forderten den Fußgänger auf, sein Portemonnaie auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam der Osnabrücker nach, danach flüchteten die Täter mit ihrer Beute in Richtung des "Schinkelbads." Der 24-Jährige erstattete wenig später Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler bitten nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Kriminellen geben können, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

Zur Täterbeschreibung:

Täter 1: ca. 25 Jahre alt, 181cm groß, blonde Haare, roter Pullover, helle Jeans, deutsche Sprache

Täter 2: ca. 25 Jahre alt, helle Haare, dunkle Hose, bunter Pullover, deutsche Sprache

Täter 3: schwarze Haare, deutsche Sprache

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell