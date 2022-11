POL-ROW: ++ Rotenburger Ermittler suchen Mountainbike-Eigentümer ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Im Rahmen eines derzeit bei der Polizeiinspektion Rotenburg laufenden Ermittlungsverfahren gegen einen 39-jährigen Portugiesen, wegen eines Fahrraddiebstahls, konnten die Beamten am 01.11.2022 in Rotenburg am dortigen Bahnhof ein schwarzgrünes Mountainbike der Marke BBF - Street Rider - sicherstellen. Durch den Mann wurde zuvor das Schloss, mit welchem das Rad am dortigen Fahrradständer angeschlossen war, aufgebrochen. Anschließend wollte der 39-jährige mit dem Fahrrad per Bahn in Richtung Bremen fahren. Die Polizei wurde durch aufmerksame Zeugen verständigt und konnte so das Fahrrad zur Eigentumssicherung in Verwahrung nehmen. Da sich bisher noch kein rechtmäßiger Eigentümer bei der Polizei gemeldet hat, der sein Fahrrad vermisst, suchen die Ermittler nun auf diesem Weg nach dem Geschädigten bzw. Zeugen, die Hinweise zu der Herkunft des Rades geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04261-9470 bei der Polizeiinspektion Rotenburg zu melden.

