Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Widerstand, Sachbeschädigungen

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Strafanzeigen handelte sich 17-jähriger Jugendlicher aus Kaiserslautern am Freitag, 12.05.2023, gegen 21:45 Uhr bei dem Besuch der Maikerwe ein. Aufgrund des deutlich sichtlichen Alkoholkonsums einer 15-jährigen Jugendlichen sollte diese in der Folge einem Sorgeberechtigten überstellt werden. Diese Maßnahme wurde durch den 17-jährigen Jugendlichen derart gestört, dass er der Kontrollörtlichkeit verweisen wurde. Hieraufhin versuchte er anwesende Polizeibeamte sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu schlagen, bzw. mit Kopfstößen zu attackieren. Der Jugendliche musste zu Boden gebracht, gefesselt und letztlich zur Dienststelle verbracht werden. Bei der Entnahme einer Blutprobe versuchte er die Beamten anzuspucken und zu treten, weshalb er erneut fixiert werden musste. Zudem wurde der anwesende Arzt beleidigt. Als der Jugendliche letztlich seiner Mutter überstellt werden sollte, trat er einen Beamten unvermittelt gegen das Knie. Beim Verlassen der Dienststelle mit seiner Mutter beschädigte der völlig uneinsichtige Jugendliche einen Schaufensterkasten der Polizei sowie einen vor der Dienststelle geparkten PKW. Da die Mutter offensichtlich nicht in der Lage war, ihren Sohn zu bändigen, wurde dieser letztlich in Gewahrsam genommen. Bei der Verbringung in den Gewahrsam kam es wiederholt zu Angriffen gegen die Beamten. Insgesamt wurden fünf Beamte leicht verletzt und einer musste den Dienst beenden.|wey

