Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtsfehler führt zu Unfall, drei Menschen verletzt

Schlotheim (ots)

Am frühen Montagmorgen stießen zwei Autos an der Einmündung Bundesstraße 249, Gartenstraße zusammen. Ein 26-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Ford Focus von der Bundesstraße aus Richtung Mühlhausen kommend nach links in Richtung Stadtmitte Schlotheim abbiegen und kollidierte mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Renault. Die 53-jährige Renaultfahrerin und beide Insassen im Ford verletzten sich leicht und mussten medizinisch versorgt werden. An der Unfallstelle kam es bis 8.25 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Erst nachdem beide Unfallautos geborgen waren, konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell