Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Waldbrand in Scheuerfeld

PI Betzdorf (ots)

Scheuerfeld

Waldbrand am 16.06.2022, 22.30 h, in der Gemarkung Scheuerfeld Derzeit gibt es einen Waldbrand nicht unerheblichen Ausmaßes im Waldgebiet oberhalb von Scheuerfeld in Richtung Dauersberg. Nach jetzigem Kenntnis gerieten ca. 100 qm Buschwerk und Laubbäume aus unbekannten Gründen in Brand. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

