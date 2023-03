Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motocross-Fahrer außer Rand und Band

Straußberg (ots)

Am 26.03.2023 gegen 13:12 Uhr stellte ein Bürger im Bereich Straußberg oberhalb des dortigen "Affenwald" zwei Motocross-Maschinen fest. Er stellte sich den Fahrern in den Weg und wollte so die Weiterfahrt verhindern. Einer der Crossfahrer flüchtete aber und fuhr dabei direkt auf den Bürger zu. Als der Crossfahrer auf Höhe des Bürgers war, trat er diesem noch gegen den Brustkorb.

In der weiteren Folge fuhr der flüchtige Motocrossfahrer auf eine hochschwangere Besucherin des Affenwaldes zu, welche sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in diesem Bereich aufhielt. Um eine Kollision mit der Crossmaschine zu verhindern, drehte sich die Hochschwangere aus dem Fahrweg und stieß dabei gegen ein neben dem Waldweg befindliches Geländer.

Die Hochschwangere wurde vorsorglich durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Beschreibung des flüchtigen Motocrossfahrers:

Vollcrossmaschine vermutlich KTM

Lackierung schwarz mit grünen Linien (ähnlich Monsterenergy) schwarze Motorradbekleidung schwarzer Helm schwarze Stiefel mit grünen Linien.

Wer kann Hinweise auf den flüchtigen Motocrossfahrer geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser (03632/6610) oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell