POL-GM: Mehrere Sachbeschädigungen mit schwarzer Farbe

Engelskirchen (ots) - Unbekannte sind in eine Tierarztpraxis auf der Olpener Straße in Engelskirchen-Hardt eingebrochen. In der Tatzeit zwischen Donnerstag (16. März, 20 Uhr) und Freitag (17. März, 7 Uhr) brachen die Unbekannten die Haupteingangstür sowie die Tür zur Praxis auf. Anschließend hebelten sie die Kasse auf und entwendeten Bargeld. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte ...

