POL-GM: Kind von Auto angefahren

Waldbröl (ots)

Auf der Straße Tannenforst in Waldbröl ist am Samstag (18. März) ein 9-jähriges von einem Auto angefahren worden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Das Mädchen aus Waldbröl spielte gegen 11.55 Uhr an der Straße. Zeitgleich fuhr ein 71-jähriger Autofahrer die Straße entlang. Plötzlich machte die Neunjährige einen Schritt rückwärts auf die Fahrbahn und wurde dabei von dem Auto erfasst. Dabei zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

