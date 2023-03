Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht am Kreisverkehr Steiniger Turm

Georgsmarienhütte (ots)

Am Samstag, gegen 08:20 Uhr, stellte eine Funkstreife der Polizei Georgsmarienhütte am Kreisverkehr "Steiniger Turm" drei beschädigte Verkehrszeichen fest. Unfallspuren lassen darauf schließen, dass ein Pkw die Glückaufstraße in Richtung Kreisverkehr befuhr und mutmaßlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam und die Verkehrszeichen beschädigte. Am Unfallort verbliebene Fahrzeugteile deuten auf einen Pkw Mazda 3 hin. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen einen verunfallten Pkw an der genannten Örtlichkeit beobachten konnten oder sonst Hinweise geben können. Erreichbar sind die Ermittler unter 05401/83160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell