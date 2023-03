Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Firmentransporter gerieten ins Visier von Unbekannten - Polizei sucht Zeugen

Hasbergen (ots)

Zwischen Donnerstagabend (19:30) und Freitagmorgen (7.30 Uhr) sind zahlreiche Fahrzeuge zweier Hasberger Firmen ins Visier von Dieben geraten. Auf dem Gelände eines Sanitärinstallateurs in der "Hansastraße" brachen die Kriminellen insgesamt vier Transporter auf und nahmen sämtliches Werkzeug an sich. Der entstandene Schaden wird auf bis zu 80.000 Euro geschätzt. An weiteren Fahrzeugen vom Typ Citroen Jumper machten sich die Unbekannten auf dem Grund eines Dackdeckers in der Straße "Im Hamme" zu schaffen. Hier entwendeten die Täter ebenfalls Werkzeuge, die sie anschließend wahrscheinlich mit einem Fahrzeug abtransportierten. Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten, den Tätern oder ihrem Transportfahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0540/83160 zu melden.

