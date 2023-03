POL-OS: Osnabrück: Bilanz zur Schwerpunktkontrolle zum Thema "Rücksichtnahme im Straßenverkehr" im Stadt und Landkreis Osnabrück

Ankum (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Ankum zu zwei Verkehrsunfällen auf winterglatter Fahrbahn. Um 00:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelzugs die "Lingener Straße" in Richtung Ankum. Als plötzlich Rehe die Fahrbahn kreuzten, musste der 35-Jährige stark abbremsen. Der Sattelzug kam daraufhin auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, sodass das Fahrerhaus nach links von der ...

mehr