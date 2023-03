Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Fahrradeigentümer gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Quakenbrück (ots)

Die Polizei Quakenbrück bitten um Hinweise auf den Eigentümer des abgebildeten Fahrrads. Es handelt sich dabei um ein beiges Damenrad der Marke "Via Veneto", Modell "Cancellini". Das Fahrrad wurde am 17.02.2023 von einem 12-Jährigen am Bahnhof in Quakenbrück entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Quakenbrück unter 05431/907760.

