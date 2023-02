Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 42-Jähriger bei Übergabe von Diebesgut gestellt

Minden (ots)

Am Dienstag (21.02.2023) wurde der Polizei ein Einbruch in die Grundschule Kutenhausen gemeldet. Zu einem weiteren Einbruchsdelikt kam es in dem benachbarten Vereinsheim des SV Kutenhausen / Todtenhausen an der Kutenhauser Dorfstraße. Ein vermeintlicher Täter konnte später dingfest gemacht werden.

Zunächst verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag mutmaßlich zwei männliche Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten der Grundschule. Dort erbeuteten die Diebe den Erkenntnissen zufolge zwei Lautsprecherboxen. Ihren Beutezug führten sie im direkten Anschluss auf dem Gelände des angrenzenden Sportvereins fort. Nachdem Sie sich auch Zugang zum dortigen Vereinsheim verschafften, stießen sie offenbar auf zwei Bierkisten, die sie scheinbar nicht zurücklassen wollten. Anschließend transportierten die Täter das Diebesgut offenbar ab.

Ermittlungen der Polizei zufolge, boten die mutmaßlichen Diebe noch am selben Tag die entwendeten Lautsprecherboxen im Internet zum Verkauf an. Daraufhin arrangierten die Beamten am gleichen Abend aufgrund eines vermeintlichen Kaufinteresses ein Treffen zur Übergabe der Musikboxen. Als ein 42-jähriger polizeibekannter Mindener am vereinbarten Treffpunkt mit einem Fahrrad erschien, wurde er von den Polizisten überrascht und kontrolliert. Die von ihm mitgeführten Musikboxen konnten nach einer Sicherstellung der Grundschule wieder ausgehändigt werden.

Der Mann konnte nach Feststellung seiner Personalien vor Ort entlassen werden. Auf ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren zukommen.

