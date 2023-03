Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher hebeln Badezimmerfenster auf

Gummersbach (ots)

Zwischen 17 Uhr und 23 Uhr am Samstag (18. März) sind Kriminelle in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Seßmarstraße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten die Rollladen des Badezimmerfensters hoch, schlugen die Scheibe ein und gelangten so in die Wohnung im Erdgeschoss. Sie durchwühlten die gesamte Wohnung und erbeuteten Bargeld. Anschließend entkamen sie über den Balkon. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

