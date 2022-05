LPI-J: Medieninformation zum Einsatzgeschehen am 16. Mai 2022 im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena

Jena (ots) - Ein nachbarschaftsstreit eskalierte am Sonntagabend in der Löbstedter Straße in Jena. Wie eine 24-Jährige berichtete saß diese in ihrem Fahrzeug, als ihre Nachbarin auf das Auto zukam und mit dem Fahrradhelm gegen die Seitenscheibe schlug, in der Absicht diese zu beschädigen. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

