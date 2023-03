Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunken Unfall gebaut

Bild-Infos

Download

Reichshof (ots)

Ein 53-Jähriger aus Reichshof musste am Samstag (18. März) nach einem Unfall auf der L 324 in Reichshof-Odenspiel eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der 53-Jährige fuhr gegen 17.08 Uhr in seinem Ford auf der L 324, als er in einer Linkskurve zunächst nach links und dann nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einem Graben landete. Anschließend stieg der 53-Jährige laut Zeugenaussagen in einen vorbeifahrenden Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle. Polizeibeamte trafen den augenscheinlich stark alkoholisierten Autofahrer an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest bei dem Reichshofer zeigte 2,1 Promille. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Ford entstand erheblicher Sachschaden. Er musste abgeschleppt werden. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme und beschlagnahmte den Führerschein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell