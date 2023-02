Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Wohnungsbrand im sechsten Obergeschoss

Böblingen (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Böblingen am heutigen Samstag um 6.54 Uhr zu einem Feuer in die Talstraße/Mühlbachstraße alarmiert. Vor Ort fand der ersteintreffende Führungsdienst einen Brand sowohl auf der Terrasse als auch in einer Wohnung des sechsten Obergeschosses eines Wohn- und Gewerbeobjekts vor.

Umgehend wurden mehrere Trupps in den Innenangriff geschickt, die die Brandbekämpfung vornahmen. Aufgrund unklarer Angaben war zunächst auch von einer möglichen Menschenrettung auszugehen, weshalb die Brandwohnung sowie die benachbarten Wohnungen auf Personen abgesucht wurden. Über die Drehleiter wurde im Außenangriff der Brand über ein Rohr bekämpft. Im Anschluss galt es zudem weitere angrenzende und darunterliegende Wohnungen zu öffnen und zu kontrollieren. Die Einsatzleitung hatte zwischenzeitlich der erste stellvertretende Kommandant Oliver Zwölfer übernommen, der die Einsatzstelle in zwei Abschnitte gliederte.

Aufgrund der gezielten Löschmaßnahmen, die dank hohem Kräfteeinsatz zügig vorgenommen werden konnten, breitete sich das Feuer nicht auf weitere Gebäudeteile aus. Nachdem das Feuer gelöscht war, fanden Nachlöscharbeiten statt, zu denen auch Attika und Fassade des Gebäudes teilweise geöffnet wurden. Zwischenzeitlich hatte die Kriminalpolizei der Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eine Person wurde von der Feuerwehr aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich evakuiert. Weitere Personen konnten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit bringen. Nach einer medizinischen Sichtung durch den Rettungsdienst mussten keine Personen in Krankenhäuser gebracht werden. Die betroffenen Bewohner*innen der Brandwohnung und der benachbarten Wohnungen konnten sich selbst anderweitig unterbringen oder wurden von der Stadtverwaltung vorübergehend untergebracht.

Die Feuerwehr Böblingen war mit insgesamt elf Fahrzeugen und 43 Kräften im Einsatz, darunter fünf Löschfahrzeuge, eine Drehleiter, ein Fahrzeug zur Einsatzstellenhygiene und -logistik sowie der Führungs- und Pressedienst. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug mit neun Kräften vor Ort. Die DRK-Ortsvereine Böblingen, Holzgerlingen/Altdorf, Schönaich und Steinenbronn kümmerten sich mit 27 Helfer*innen, verteilt auf sieben Fahrzeuge, aufgrund der kalten Temperaturen um die betroffenen Personen, bis diese wieder in ihre Wohnungen zurück oder anderweitig untergebracht werden konnten. Das Polizeirevier Böblingen war mit fünf Streifen und zehn Beamte im Einsatz, ebenso die Kriminalpolizei mit zwei Beamten. Von der Stadtverwaltung Böblingen war die Ordnungsamtsleiterin ebenfalls vor Ort.

Nach Aufräum- und Reinigungsarbeiten konnte der Einsatz auf der Feuerwache gegen 12.30 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell