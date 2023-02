Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der K1055 (alte B14)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Böblingen (ots)

Die Feuerwehr Böblingen wurde gemeinsam mit der Feuerwehr Sindelfingen um 13:45Uhr auf die K1055 (alte B14), zu einem schweren Verkehrsunfall alarmieret. Nach den ersten Erkundungsmaßnahmen, konnte das Lagebild durch die Feuerwehr bestätigt werden. In den Verkehrsunfall waren zwei Personenkraftwagen verwickelt, bei welchem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Beim Eintreffen der Feuerwehr, wurden die Personen bereits durch die Kräfte des Rettungsdienstes versorgt. Eine Person, die sich aufgrund ihres Verletzungsmusters noch in einem der verunfallten PKW's befand, musste durch die Feuerwehr schonen aus ihrem Fahrzeug gerettet werden. Parallel zur Menschenrettung, wurde der Brandschutz sichergestellt, sowie sämtliche Batterien an den Unfallfahrzeugen abgeklemmt. Neben den Kräften des Rettungsdienstes, der Polizei und der Feuerwehr, kam zudem ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Nachdem dieser die Einsatzstelle verlassen hatte, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz beendete werden.

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell