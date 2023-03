Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rollerfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Engelskirchen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Samstagnachmittag (18. März) ein 49-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall auf der L 302 zwischen Engelskirchen-Kaltenbach und Wiehl-Forst zugezogen. Der 49-Jährige aus Lüdenscheid war gegen 15 Uhr auf der L 302 in Richtung Forst unterwegs. Am Ausgang einer lang gezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über den dreirädrigen Roller. Er kam nach rechts von der Straße ab, fuhr in einen Graben im Grünstreifen und stürzte. Dabei zog sich der Lüdenscheider schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus nach Gummersbach. Der Roller wurde abgeschleppt.

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis