Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Die Polizei sucht nach Sprayern

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ellrich (ots)

An einem Wohngebäude brachten Unbekannte mittels schwarzer Sprühfarbe Graffitis an. In der Zeit vom 12. März 18 Uhr bis 13. März 12 Uhr ereignete sich die Tat. Unbekannte Täter beschädigten die Fassade, in dem sie die Darstellung einer menschlichen Gestalt, welche einen Joint raucht, in dem Ausmaß 210 cm x 100 cm anbrachten. Neben dem beschriebenen Graffiti wurde der Wortlaut "Der Oger" aufgebracht. Gegebenenfalls handelt es sich hierbei um den Tag [Signatur/Pseudonym des Erstellers] des Täters. Im benannten Tatzeitraum kam es zu weiteren gleichartigen Taten im Bereich der Kirche in Ellrich.

Die Kriminalpolizei Nordhausen führt die Ermittlungen zu den festgestellten Straftaten. Nun werden Zeugen gesucht, die den oder die Täter bei der Tat beobachtet haben. Weiter werden Personen gesucht, welche Hinweise zu dem Tag "Der Oger" machen können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell