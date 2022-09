Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Führungswechsel beim ABC-Zug Bigge

Wenden (ots)

Die Feuerwehren der Stadt Drolshagen und der Gemeinde Wenden stellen gemeinsam das Personal für den ABC-Zug Bigge, der neben dem ABC-Zug Lenne für die Gefahrenabwehr bei Atomaren, Biologischen und Chemischen Einsätzen im Kreis Olpe zuständig ist. Die beiden Einheiten werden durch den Messzug der Stadt Olpe und eine Einheit zur Dekontamination der Stadt Attendorn ergänzt. Diese interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren hat sich mittlerweile im Kreis Olpe etabliert. Der ABC-Zug Bigge wird seit über zehn Jahren von BOI Jörg Baranek geleitet, damit ist er ein Mann der ersten Stunde. Unterstützt wurde er von den Stellvertretern BI Ingo Feldmann und HBM Stefan Kahler. Vor der Umstrukturierung wurde von jeder der Kommunen im Kreis Olpe die notwendige Ausrüstung vorgehalten und das erforderliche Personal im Bereich ABC-Einsatz und Messtechnik geschult. Im Rahmen einer Feierstunde wurden nun Jörg Baranek und Ingo Feldmann auf eigenen Wunsch aus der Einheitsführung entlassen und verabschiedet. Dirk Nebeling als Leiter der Feuerwehr Drolshagen dankte allen Kameraden für die geleistete Arbeit. "Jörg Baranek hat sich um die Organisation und die Ausbildung gekümmert. Die geleistete Arbeit und die vielen Stunden sind unbezahlbar. Er hat den ABC-Zug zusammengehalten.", so Nebeling in seiner Dankesrede. Ingo Feldmann der sich um die Beschaffungen und die Ausbildung der Kameraden gekümmert hat, wurde ebenfalls im Namen der Feuerwehr für die geleistete Arbeit gedankt. Anschließend verlass Nebeling die Entlassungsurkunden und überreichte als Dankeschön ein kleines Geschenk an die beiden Kameraden. Der Stellvertretende Leiter der Feuerwehr der Gemeinde Wenden Jens Winnersbach nahm im Anschluss die Ernennung des neuen Einheitsführers Brandoberinspektor Lars Vorstadt vor. Winnersbach verlass die Ernennungsurkunde und überreichte Lars Vorstadt die neuen Dienstgradabzeichen. Zum neuen Stellvertreter wurde Simon Hoffmann ernannt. Da dieser den Lehrgang zum Zugführer am Institut der Feuerwehr in Münster bestanden hat, wurde er gleichzeitig von Dirk Nebeling zum Brandinspektor befördert und erhielt die Dienstgradabzeichen. Nebeling und Winnersbach gratulierten den beiden Kameraden und wünschten der neuen Führung des ABC-Zuges Bigge eine gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehrleuten, sowie mit der Leitung der Feuerwehren Drolshagen und Wenden. Komplettiert wird die Führung des ABC-Zuges durch Stefan Kahler der seine Position auch in Zukunft ausführen wird. Lars Vorstadt berichtetet in seiner Ansprache über die zukünftige Aufstellung der Einheit und deren Aufgaben. Die drei Säulen der Gefahrenabwehr im ABC-Einsatz, der Einsatzstellenhygiene und spezielle Aufgaben bei der Waldbrandbekämpfung sollen vom ABC-Zug Bigge ausgeführt werden. Es soll ein Konzept entwickelt werden, in dem beschrieben wird, wie man die jeweils andere Kommune bei größeren Schadensereignissen im Bereich der Einsatzstellehygiene unterstützen kann. Bei Waldbränden kann der vorhandene Wechsellader nun auch mit einem Container mit Wassertank/Pumpe bestückt werden. Dieser Container wurde von der Stadt Drolshagen beschafft. Die Mannschaft soll darüber hinaus breiter aufgestellt werden so Vorstadt. Im ABC-Zug Bigge sind aktuell 56 Feuerwehrleute tätig.

