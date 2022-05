Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Verabschiedung der ehemaligen Wehrleitung

Wenden

Am Freitagabend, den 20. Mai, wurde seitens der Gemeinde Wenden zur offiziellen Verabschiedung der ehemaligen Wehrleitung von Wolfgang Solbach und Josef Alfes geladen.

Bastian Dröge, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, Sicherheit & Ordnung, begrüßte alle Anwesenden und führte an diesem Abend durch das Programm. Mit vielen warmen Worten würdigte Bürgermeister Bernd Clemens die geleistete Arbeit der beiden. "Wolfgang, mit deinem Ausscheiden aus der Wehrführung geht eine Ära zu Ende", so Clemens. Nachdem dieser einen Einblick in die Vita Solbachs gab, stellte er fest, dass Gemeindebrandinspektor Wolfgang Solbach eine "limited Edition" sei. "Wolfgang hat die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr geprägt", so der Bürgermeister.

Auch einen Einblick in die Feuerwehrlaufbahn von Gemeindebrandinspektor Josef Alfes erlaubte sich Clemens. "Lieber Josef, mit dir verlässt ein weiteres Urgestein die Kommandobrücke innerhalb der Feuerwehr Wenden.", sagte er. "Als Feuerwehrmann mit Leib und Seele hast du dir die letzten Jahre den Respekt und die Anerkennung der gesamten Feuerwehr erarbeitet", gab der Bürgermeister ergänzend hinzu.

Auch Kreisbrandmeister Christoph Lütticke fand viele lobende Worte an die scheidenden Führungskräfte. Er machte aber auch zugleich dem nachfolgenden Team, bestehend aus Leiter der Feuerwehr Joachim Hochstein sowie den beiden Stellvertretern Jens Winnersbach und Kevin Frohnenberg, Mut. "Die Arbeit innerhalb einer Wehrleitung ist nicht immer leicht. Sie ist zu vergleichen mit einem Jo-Jo. Es gibt gute Tage an denen es sich eigenständig wieder aufrollt und wiederum nicht so gute Tage an denen man es selbst aufrollen muss.", so Lütticke.

Joachim Hochstein schwebte in seiner Rede nicht nur in gemeinsam erlebte Erinnerungen mit Wolfgang und Josef, sondern gab auch zum Besten welche Fortschritte innerhalb der Feuerwehr Wenden in der gemeinsamen Amtszeit erreicht wurden. Die Implementierung eines Führungsdienstes (B-Dienst), die Gründung der ersten Kinderfeuerwehr im Kreis Olpe, die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, der Anbau des Feuerwehrhauses der Einheit Wenden und die Beschaffung neuer Schutzkleidung waren nur einige genannten Meilensteine. Eine besondere Überraschung behielt sich Hochstein bis zum Schluss auf, wofür er Kreisbrandmeister Christoph Lütticke erneut zum Rednerpult bat. Denn für die erbrachten Leistungen in seiner über 25-jährigen Amtszeit innerhalb der Wehrleitung wurde Wolfgang Solbach an diesem Abend vom Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, dass Deutsche Feuerwehr Ehrenkreuz in Gold verliehen.

Zu guter Letzt ließ es sich Wolfgang Solbach nicht nehmen selbst ein paar Worte an die versammelte Wehr, den Funktionsträgern und Gästen zu geben. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und wies auf die Bereits gestellten Weichen innerhalb der Feuerwehr hin, auf denen man nun Aufbauen könne. Weiterhin wünschte Solbach der neuen Wehrleitung stets ein gutes Händchen und Viel Erfolg bei der Bewältigung ihrer Aufgaben.

Für die Untermalung zwischen den Wortbeiträgen der Veranstaltung sorgte der Feuerwehreigene Musikzug. Die Auswahl des Liedguts oblag hier jedoch nicht wie üblich dem Musikzug selbst, sondern als Geschenk durften hier Wolfgang Solbach und Josef Alfes ihre Wünsche preisgeben.

Original-Content von: Feuerwehr Wenden, übermittelt durch news aktuell