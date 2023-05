POL-PPWP: Mehrere Trunkenheitsfahrten festgestellt

Kaiserslautern (ots) - Bei mehrere Verkehrsteilnehmern konnte die Polizei am Wochenenden eine Trunkenheitsfahrt verhindern. Am Samstag, 13.05.2023, gegen 01:37 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann in der Barbarossastraße einer Kontrolle unterzogen, als dieser gerade einen E-Scooter nutzen wollte. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Gegen 02:00 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann in seinem PKW sitzend ...

mehr