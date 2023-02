PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Baucontainer

Hofheim (ots)

Einbruch in Baucontainer,

Hofheim-Marxheim, Schloßstraße,

Freitag, 09.02.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 10.02.2023, 08:00 Uhr

(th) Zwischen Freitag und Samstag kam es in Marxheim zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Der oder die unbekannten Täter schnitten das Vorhängeschloss eines im Bereich des Sportparks Heide, Schloßstraße, abgestellten Baucontainers auf und verschafften sich so, zwischen Freitag 15:00 Uhr und Samstag 08:00 Uhr, unberechtigten Zugang. Hierbei wurden sowohl das Schloss selbst als auch der Baucontainer beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 50EUR. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus dem Baucontainer entwendet.

Hinweise zu der Tat werden von der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell