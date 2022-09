POL-PDNR: Körperverletzung nach Fußballspiel

St.-Katharinen - Notscheid (ots) - Am Dienstagabend teilte eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei in Linz mit, vor ihr fahre ein Pkw in der Kirchstraße, welcher in Schlangenlinien geführt werde. Die Polizei in Linz nahm sofort die Fahndung auf und stellte den betroffenen Pkw auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Notscheid fest. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug kam, konnte die Polizei die Ermittlungen aufnehmen. Der ...

