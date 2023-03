LPI-G: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Altenburg (ots) - Altenburg Monstab: Am gestrigen Tag machte sich gegen 10:40 Uhr ein Pkw VW in der Mittelstraße selbstständig. Dieser war offensichtlich nicht ausreichend gegen wegrollen gesichert worden. Der Pkw prallte gegen eine Hecke und eine Hauswand, dabei entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

