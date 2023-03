LPI-G: Pkw machte sich selbstständig

Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz. Mehr als überrascht dürfte am Mittwochabend gegen 21:40 Uhr ein Hauseigentümer in der Bahnhofstraße gewesen sein. Ein unbekannter Einbrecher begann damit, seine Hauseingangstür aufzuhebeln, was ihm schlussendlich auch gelang. Zwischenzeitlich bemerkte der anwesende Bewohner den Einbruch und versuchte den Täter zu stellen. Dieser ergriff jedoch die Flucht und konnte auch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr aufgegriffen werden. ...

