Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - drei Personen verletzt

Montabaur (ots)

Am Freitag, 30.12.2022, 19:05 Uhr, ereignete sich auf der K 168 zwischen Montabaur und Niederelbert ein Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer PKW. Den polizeilichen Ermittlungen nach fuhr der ortsfremde 23-jährige SUV-Fahrer aus Niederelebrt kommend in Richtung Montabaur. Sein Fahrvorhaben war es, nach links auf die B 49 in Richtung BAB 3 aufzufahren. Hierbei missachtete er einen entgegenkommenden, mit drei Personen besetzten PKW. Nach erfolgter Kollision wurde dieser von seiner Fahrspur nach rechts abgewiesen. Dort stieß er mit einer, von der B 49 kommenden, ordnungsgemäß wartenden PKW-Führerin zusammen. Alle drei beteiligten PKW waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Drei Personen - die Beifahrerin des dem Verursacher entgegenkommenden und die Fahrerin des wartenden PKW sowie der Verursacher selbst - erlitten schwere, jedoch keine lebensbedrohliche Verletzungen. Sie werden in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Der Verkehr wurde für ca. 1 1/2 Stunden einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Dem Unfallverursacher wurde zudem eine Blutprobe entnommen, da er zum Unfallzeitpunkt nachweislich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Einziehung einbehalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell