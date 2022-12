POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung in Höhr-Grenzhausen

Montabaur (ots) - Am 29.12.2022 um 12:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Montabaur einen 47-jährigen PKW-Fahrer in der Von Bodelschwingh Straße. Dabei wurde festgestellt, dass der beschuldigte Fahrer merklich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Verbindung mit Medikamenten stand. Ein Drogentest verlief entsprechend positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es ...

