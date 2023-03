Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher bei Tat gestört

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Mehr als überrascht dürfte am Mittwochabend gegen 21:40 Uhr ein Hauseigentümer in der Bahnhofstraße gewesen sein. Ein unbekannter Einbrecher begann damit, seine Hauseingangstür aufzuhebeln, was ihm schlussendlich auch gelang. Zwischenzeitlich bemerkte der anwesende Bewohner den Einbruch und versuchte den Täter zu stellen. Dieser ergriff jedoch die Flucht und konnte auch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr aufgegriffen werden. Außerdem konnte festgestellt werden, dass etliche im Außenbereich gelagerte Felgen umgestellt waren. An der Tür entstand Sachschaden. Der Täter wurde als schlank, ca. 170 cm groß beschrieben und war mit einem Kapuzenshirt bekleidet. Die Kripo (0365/ 8234-1465) hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL)

