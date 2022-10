POL-E: Essen: Größere Menge mutmaßlicher Drogen in Wohnung gefunden - Ermittlungen gegen Mieter

Essen (ots) - 453555 E-Borbeck-Mitte / 45145 E-Frohnhausen: Am 22. August 2022 passte ein unbekannter Mann gegen 1 Uhr eine Mitarbeiterin einer Spielhalle an der Marktstraße am Hintereingang ab und drängte sie unter Vorhalt eines Messers zurück in die Spielhalle. Da sich vor Ort noch Kunden aufhielten, brach er ...

mehr