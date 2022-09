Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Völklingen (ots)

Völklingen. In der Zeit vom 17.09.2022, 15:00 Uhr, bis 19.09.2022, 17:20 Uhr, wurde in das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Fürstenhausen eingebrochen. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sich der Täter Zutritt zum Gebäude und brach dort mehrere Türen auf und durchwühlte mehrere Schänke. Insgesamt wurden ein Laptop, ein Beamer sowie Bargeld entwendet.

Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen (06898/202-0) in Verbindung zu setzen.

