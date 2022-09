Großrosseln (ots) - Großrosseln. In der Zeit vom 10.09.2022 bis 13.09.2022 wurden in der Straße Am Bahnhof circa vier bis fünf Meter Brennholz entwendet, welches frei zugänglich gelagert war. Bereits Freitag auf Samstagnacht wurde etwa die gleiche Menge Holz in der Straße Am Bahnhof entwendet. Der Täter konnte jeweils mit dem Holz unerkannt flüchten. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der ...

mehr