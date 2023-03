LPI-G: Betonpfeiler und Gartentür beschädigt

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 08.03.2023 gegen 13:45 Uhr nahmen drei weibliche Personen (8, 14,34) in einem Verbrauchermarkt in der Kauerndorfer Allee Kosmetika im Wert von über 100 Euro an sich. Anschließend versuchten sie den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen, wurden jedoch durch einen Mitarbeiter aufgehalten. Das Beutegut konnte bei den Damen aufgefunden werden und an den Markt zurückgegeben werden. Nun erwartet die drei ein Ermittlungsverfahren. Rückfragen bitte ...

