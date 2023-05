Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Duo versucht Mann zu überfallen

Am Mittwoch, 25. Mai 2023, gegen 00.25 Uhr, forderten zwei unbekannte junge Männer am Neuen Markt von einem 51-jährigen Mann unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seiner Geldbörse. Als sich dieser weigerte, schlugen sie ihn. Da sich der 51-Jährige zur Wehr setzte, ließen sie von ihm ab und flüchteten mit der Nordwestbahn in Richtung Osnabrück. Die unbekannten Täter wurden als Jugendliche bzw. Heranwachsende beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Körperverletzung

Am Dienstag, 23. Mai 2023, gegen 18.40 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Tappehornstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 32-jährigen Mitarbeiters. Der Mitarbeiter hatten eine bislang noch unbekannte Person zunächst zurechtgewiesen und wollte ihn anschließend aus dem Markt verweisen, was in einer Körperverletzung endete. Der Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt, zudem wurde eine Scheibe zerstört. Der unbekannte Mann wurde beschrieben als ca. 30 Jahre alt, etwa 170cm groß, mit europäischem Erscheinungsbild. Er trug eine dunkle Steppjacke, Jeans und hatte dunkelbraunes Haar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Holdorf - Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 22. Mai 2023, 18.20 Uhr und Dienstag, 23. Mai 2023, 8.30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Personen auf das umzäunte Firmengelände eines Autohauses in der Dinklager Straße und entwendeten von der dort geparkten Sattelzugmaschine den Retarder. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Dinklage - Diebstahl

Am Montag, 22. Mai 2023, kurz nach 20.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem unverschlossenen Pkw ein Mobiltelefon. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit auf einem Grundstück der Straße Im Kleinen Zuschlag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 22. Mai 2023, 14.00 Uhr und Dienstag, 23. Mai 2023, 7.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem unverschlossenen Pkw eine Geldbörse. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit in der Katharinenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Visbek - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 23. Mai 2023, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Ahlhorner Straße ein Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Integrale i10. Das schwarz-weiße Fahrrad stand mittels Rahmenbügelschloss verschlossen auf einem Privatgrundstück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Heuballen brennen

Am Dienstag, 23. Mai 2023, gegen 19.30 Uhr wurde der Brand von ca. 100 Strohballen in der Straße Campemoor gemeldet. Diese befanden sich auf einer Grünfläche auf einem dortigen Grundstück. Unter dem Einsatz von 73 Feuerwehrkräften wurde das Feuer gelöscht. Es entstand eine Schadenshöhe von geschätzten 6000 Euro. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Brandentstehung machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 oder die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Damme - Brand einer Hecke

Am Dienstag, 23. Mai 2023, um 15.00 Uhr verbrannte eine Frau aus Damme auf ihrem Grundstück an der Reselager Straße Unkraut mit einem Gasbrenner. Hierbei fing die anliegende Hecke Feuer und brannte komplett nieder. Weiterhin wurden durch den Brand zwei Markisen auf dem Nachbargrundstück sowie eine Fensterscheibe beschädigt. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Damme und Borringhausen gelöscht. Es entstand eine geschätzte Schadenshöhe von ca. 900 Euro.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 23. Mai 2023, um 06.54 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Bohmte die Oldorfer Straße mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bakum - Fahren trotz Fahrverbot

Am Dienstag, 23. Mai 2023, 15.10 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Nieberdingstraße, trotz bestehendem Fahrverbot. Der Halter des Pkw, ein 72-jähriger Mann, ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Ein 59-Jähriger aus Damme befuhr am Dienstag, 23. Mai 2023, um 20.25 Uhr die Vördener Straße mit einem Kleinkraftrad. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt sowie die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Ammoniakgeruch festgestellt

Am Mittwoch, 24. Mai 2023, gegen 8.20 Uhr, stellte ein Mitarbeiter einer Firma in der Straße Hörster Wall nach der Auslösung der Brandmeldeanlage am Kühlraum Ammoniakgeruch fest. Er verschloss daraufhin alle Räumlichkeiten und setzte umgehend den Notruf ab. Der Betrieb veranlasste zur Sicherheit, dass die Mitarbeiter aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Ursächlich ist nach bisherigen Erkenntnissen eine mutmaßlich defekte Gleitringdichtung. Der Raum ist Ammoniakbelastet, eine dafür vorgesehene Entlüftungsanlage im Kühlraum pumpt die Luft gefahrlos ab. Auch die Freiwillige Feuerwehr war mit ca. 100 Personen im Einsatz. Es gab keine Verletzten sowie keine Sachschäden.

