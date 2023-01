Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in der Georgstraße konnte am Sonntag Vormittag schnell unter Kontrolle gebracht werden

Bremerhaven (ots)

Um 09:20 Uhr am heutigen Sonntag Morgen meldete ein Anwohner der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven, dass er aus seinem Fenster Flammen und Brandrauch auf einem Flachdach im Bereich Georgstraße sehen kann. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte des ersten Löschzuges der Berufsfeuerwehr Bremerhaven war bereits eine große Rauchsäule über dem Flachdach sichtbar. Umgehend wurde das betroffene Gebäude von zwei Trupps unter Atemschutz durchsucht um die Anwesenheit von Bewohnern auszuschließen. Zeitgleich wurde die Brandbekämpfung auf dem Dach über die Drehleiter eingeleitet, während die Kollegen der Ortspolizeibehörde die direkt angrenzenden Gebäude räumte. Die weiteren Erkundungen ergaben, keine Personen im betroffenen Gebäude, das Feuer befand sich im und auf dem Flachdach und war in eine der Wohnungen durgebrannt. Schnell konnten die offenen Flammen und die starke Rauchentwicklung unter Kontrolle gebracht werden, so das keine Gefahr für die Anwohner in der näheren Umgebung endstand. Für die Brandbekämpfungsmaßnahmen musste die Georgstraße zwischen der Grashoffstraße und An der Mühle vollständig gesperrt werden. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wulsdorf. Die Nachlösch- und Kontrollarbeiten an dem Flachdach halten zur Zeit noch an. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann keine Aussage getroffen werden, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

