FW Bremerhaven: LKW kollidiert mit Absicherungsfahrzeug auf der BAB 27

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Bremen gerufen. Ein LKW war zwischen den AS Stotel und Hagen auf ein Absicherungsfahrzeug gefahren, welches die rechte Spur für den Verkehr sperren sollte. Der Fahrer des LKW sowie sein Sohn wurden medizinisches versorgt und anschließend in das nächstgeeignete Klinikum transportiert. Für die anschließenden Bergungsarbeiten musste die BAB in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt werden.

