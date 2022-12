Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und Toten auf der Autobahn 27

Die Feuerwehr Bremerhaven und der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven wurden heute Mittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Autobahn 27 alarmiert. Laut erster Lagemeldung handelte es sich um einen schweren Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw und mehreren verletzten Personen.

Vor Ort eingetroffen bestätigte sich die erste Lagemeldung. Ein Pkw mit sechs Insassen war auf der Autobahn verunfallt. Drei der Insassen wurden bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Feuerwehr Bremerhaven wurden sofort umfangreiche Rettungsmaßnahmen eingeleitet sowie weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle beordert. Zwei der schwerverletzten Personen konnte trotz intensiver Maßnahmen und einer umfangreichen medizinischen Versorgung nicht mehr geholfen werden. Diese verstarben noch an der Einsatzstelle. Die dritte schwerverletzte Person wurde durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert. Die restlichen Insassen wurden ebenfalls durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch betreut und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Kräfte des Rettungsdienstes bei der medizinischen Versorgung und sicherten die Einsatzstelle.

