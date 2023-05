Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sedelsberg - Diebstahl eines E-Bikes

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18. Mai 2023, 22.00 Uhr und Freitag, 19. Mai 2023, 10.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Damen E-Bike der Marke Gazelle Orange Innergy. Das Fahrrad stand in einem Fahrradständer eines Bistros in der Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigungen

In der Zeit zwischen Freitag, 19. Mai 2023, 12.00 Uhr und Montag, 22. Mai 2023, 7.00 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person eine Lärmschutzwand zu den Bahnschienen in der Friesoyther Straße mit Farbe. Zwischen Samstag und Dienstag kam es ebenfalls zu Farbschmierereien in der Lange Straße. Hier wurden zwei Jalousien eines Kiosks mit Farbe besprüht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Saterland/Ramsloh - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 23. Mai 2023, gegen 15.30 Uhr, fuhr ein 55-jähriger LKW-Fahrer auf der Hauptstraße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Garrel - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am Dienstag, 23. Mai 2023, gegen 21.07 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Garreler Straße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

