POL-BS: Einbrüche in Leiferde

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Leiferde, 20.03.2023, 22.00 Uhr - 08.03.2023, 07.00 Uhr

Einbrüche in Grundschule, KiTa und Schützenheim in Leiferde

Von Montag auf Dienstag ist es in den Nachtstunden zu mehreren Einbrüchen im Stadtteil Leiferde in Braunschweig gekommen.

Im ersten Fall gelang es bislang unbekannten Tätern in die Räumlichkeiten der Grundschule in der Lüdersstraße einzudringen. Durch äußere Gewalteinwirkung auf eine Zugangstür verschaffte man sich Zutritt zum Gebäude. In der Schule wurden zum Teil weitere Türen aufgebrochen und diverse Räume und darin befindliche Schränke durchwühlt.

Ebenso war in der Lüdersstraße eine Kindertagesstätte von einem Einbruch betroffen. Auch hier gelang es unbekannten Tätern, in die Räumlichkeiten der Kita einzudringen, um diese zu durchsuchen.

Im dritten Fall ist das Schützenheim in Leiferde betroffen. Hier ist es allerdings bei einem Einbruchversuch geblieben. Der Zugang zum Gebäude gelang nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Bei der Tatortaufnahme durch den Kriminaldauerdienst konnte auch noch nicht geklärt werden, ob etwas entwendet wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531-4762516 entgegen.

