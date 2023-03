Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 für die Polizeidirektion Braunschweig

2 Dokumente

Braunschweig (ots)

Polizeipräsident Michael Pientka veröffentlicht die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 der Polizeidirektion Braunschweig.

"Die Region Braunschweig ist sicher. Auch der erwartbare Anstieg von Straftaten nach dem Ende der Corona-Maßnahmen steht dem nicht entgegen. Bereits seit 2017 werden im Braunschweiger Land weniger als 70.000 Straftaten registriert - so auch im Jahr 2022. Bei über 62 Prozent aller Straftaten konnten Tatverdächtige ermittelt werden. Auch dies ist ein Beleg für gute Polizeiarbeit in unserer Region." so Polizeipräsident Michael Pientka.

Im Anhang finden Sie das Handout zur diesjährigen PKS und die Pressemitteilung.

