Polizei Braunschweig

POL-BS: Vermisste Person

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Münchenstraße, 15.03.2023

Eine 41-jährige Braunschweigerin wird vermisst

Seit Freitag, dem 17.03.2023 wird eine 41-jährige Braunschweigerin vermisst.

Letztmalig war die vermisste Person im städtischem Klinikum Braunschweig in der Salzdahlumer Straße in den Morgenstunden des 15.03.2023 aufhältig.

Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen oder hatte Kontakt zu ihr bekannten Personen.

Am 16.03.2023 wurde an einem Feldweg, in Verlängerung der Straße Mühlentrift in Rautheim, ein Rucksack mit persönlichen Sachen der Vermissten gefunden.

Großangelegte Fahndungs- und Suchmaßnahmen der Polizei Braunschweig verliefen bis jetzt negativ.

Die Vermisste ist 41 Jahre alt, ca. 165cm groß, schlank, hat dunkelblonde schulterlange Haare (meist zum Zopf gebunden) und ist vermutlich mit blauer Jeans und hellem Pullover bekleidet.

Sie ist dringend auf die Einnahme gesundheitserhaltender Medikamente angewiesen.

Die Polizei bittet nun Personen um Mithilfe, die die Vermisste gesehen haben oder sonstige Angaben zum Aufenthalt der 41-Jährigen machen können.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-4762516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell